Auténtica comida italiana llega a San Rafael de Heredia

Costa Rica ahora tiene una puerta a Italia sin necesidad de cruzar el océano, pues en San Rafael de Heredia ha surgido un proyecto culinario que ofrece la experiencia de una auténtica trattoria, ese clásico restaurante italiano donde la comida casera es la protagonista.

La distancia entre ambos países, aproximadamente 9.500 kilómetros o más de 15 horas de vuelo, parece acortarse con cada bocado que se prepara en este rincón herediano.

Este emprendimiento, del cual se habla en medio de risas y antojos, busca satisfacer el paladar de los ticos que sueñan con degustar los sabores de la bota sin salir de su tierra.