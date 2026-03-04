El aumento en la cantidad de incendios forestales enciende las alarmas del Cuerpo de Bomberos, que contabiliza 64 emergencias de este tipo en lo que va de 2026.

En comparación con el mismo período del año anterior, los números sorprenden ya que la cifra es casi seis veces mayor.

Además, cuerpos de socorro han informado sobre el agotamiento del personal: “Ya tenemos personal que está agotado, por lo que tenemos que rotar con otras partes del país, porque indudablemente falta mucho”, expresó Héctor Chaves, director del Cuerpo de Bomberos.