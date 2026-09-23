Aumento en artistas hechos con IA abre un debate a nivel mundial

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El aumento en artistas hechos con inteligencia artificial abre un debate a nivel mundial, ya que muchos son cada vez más populares en redes sociales.
El conflicto se centra en los derechos de autor y la propiedad intelectual, según los argumentos expuestos por los artistas reales.
Estos denuncian que grandes empresas tecnológicas entrenaron sus modelos utilizando millones de obras protegidas sin consentimiento, compensación ni crédito, lo que consideran un plagio masivo.