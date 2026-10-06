Aumento de infartos en menores de 45 años preocupa a especialistas

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social registraron 4,709 egresos por infarto agudo al miocardio en 2025. El año anterior, 250 personas menores de 45 años fueron hospitalizadas por esta causa, 176 hombres y 74 mujeres.

Del total de egresos, 3,197 corresponden a hombres y 1,512 a mujeres. La mayor cantidad de casos se presentó en personas de 65 años y más, aunque los datos muestran que los infartos no son exclusivos de los adultos mayores.

Los doctores advierten que cada vez se observan más eventos cardiovasculares en personas jóvenes relacionados con sedentarismo, sobrepeso, obesidad, mala alimentación y consumo de tabaco o vapeadores.

El cardiólogo David Villegas, del Hospital San Juan de Dios, señaló que el vapeo se suma al tabaco como causante de enfermedad cardiovascular. El especialista mencionó el control del sobrepeso, la obesidad y el sueño como factores relevantes.

Especialistas del Colegio de Médicos y Cirujanos recomiendan al menos una hora de actividad física diaria y dos litros de agua para prevenir enfermedades cardiovasculares. La enfermedad cardiovascular continúa siendo una causa importante de muerte en el país.