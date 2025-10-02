El Instituto Meteorológico Nacional advierte que las lluvias aumentarán significativamente a finales de esta semana, especialmente este viernes, debido al posicionamiento de la zona de convergencia intertropical.

Las regiones más impactadas serán el Pacífico, la Zona Norte y el Caribe occidental, donde se esperan los mayores acumulados de precipitación.

José Pablo Valverde, especialista del IMN, confirmó que en el Pacífico Norte y el Golfo de Nicoya se registraron entre 25 y 50 mm en las últimas horas, mientras el Caribe, la Zona Norte y el Valle Central reportaron acumulados entre 15 y 30 mm.