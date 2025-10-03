Falta un mes para que inicie el cobro del marchamo y este año el seguro será más caro debido al incremento en la cantidad de accidentes de tránsito registrados en el país.

Aumento en el costo del seguro

Se anunció en horas de la mañana que el seguro aumentará en promedio un 10,5 %.

Por ejemplo, una persona que el año anterior pagó ₡39.782, este año pagará ₡43.819 por el mismo concepto.

Más accidentes en carretera

Según explicó Tomás Soley, superintendente de Seguros, el aumento responde al mayor número de accidentes y personas atendidas en carretera.

Mientras los accidentes sigan aumentando, es probable que el costo del seguro también lo haga en los próximos años.

Otros rubros pueden variar

El hecho de que el seguro obligatorio aumente no significa necesariamente que el monto total del marchamo suba en la misma proporción, ya que el costo final depende también de otros rubros.

Fecha de pago

El derecho de circulación deberá pagarse a partir del 3 de noviembre.