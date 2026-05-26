El Ministerio de Salud de Costa Rica informó un aumento en los casos del brote de salmonella en el cantón de Mora, específicamente en Ciudad Colón, donde inicialmente se contabilizaban 32 personas afectadas y la cifra subió a 47 casos confirmados, además de un fallecido, un hospitalizado y 45 personas más en espera de resultados de laboratorio.

Las autoridades sanitarias investigan un comercio en apariencia dedicado a la venta de pollo frito como posible fuente del brote, aunque aún no se ha determinado si la causa fue una vulneración de la cadena de frío en el mantenimiento y almacenamiento de productos o una cocción inadecuada de los alimentos.

Los comercios cercanos en Ciudad Colón han reforzado controles, incluyendo la verificación de que los camiones repartidores mantengan el pollo refrigerado con las temperaturas adecuadas y nunca pierdan el frío, además de la desinfección constante de áreas de trabajo, cuchillos y tablas.

La salmonella es una bacteria que puede vivir en el intestino de múltiples animales, especialmente aves, y las personas pueden ser transmisoras si no se lavan bien las manos cuando están enfermas. La bacteria puede causar diarrea autolimitada o cuadros graves de septicemia con fiebre muy alta.