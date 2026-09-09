Es oficial, los cartagineses que viajen a la capital tendrán que pagar más por los pasajes de bus.

¿Cuánto es el ajuste de la tarifa de bus?

Deberán pagar ¢80 colones más a partir de este 9 de setiembre. Entró a regir el ajuste en la tarifa que generó que el pasaje pasara de ¢700 a ¢780.

¿Por qué los usuarios deberán pagar más por los pasajes?

Cambios se ajustan a los costos operativos de la empresa Lumaca.

La tarifa de ¢780 cubrirá los recorridos completos que pasan por sectores como Zapote, San Pedro, Tres Ríos, Taras y La Lima, así como los servicios directos y expresos entre San José y Cartago.

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