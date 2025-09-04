La mora judicial en Costa Rica sigue en aumento, generando una creciente acumulación de expedientes y denuncias sin resolver en los tribunales, una situación que afecta directamente la confianza en el sistema judicial y el acceso efectivo a la justicia.

Según el abogado civil y mercantil Marco Antonio Sánchez, quien visitó Noticias Repretel para analizar el tema, la situación es crítica en varias áreas clave del derecho.

“Estamos teniendo un excesivo retraso en la resolución de casos judiciales y en materias muy puntuales”, advirtió el experto.

Casos emblemáticos y áreas críticas del sistema

Uno de los datos más alarmantes es que el 30% de los casos activos pendientes se concentran en áreas sensibles como el Derecho Penal y los procesos de cobro judicial, lo que genera una especie de “presa judicial” que continúa creciendo sin soluciones a corto plazo.

Sánchez puso como ejemplo el caso de un expresidente de la República que enfrenta un proceso judicial más de 23 años después de iniciada la causa, lo que consideró “una barbaridad”.

Además, en materias que afectan directamente al bolsillo de los costarricenses, como los procesos de cobro judicial, la situación también es grave: