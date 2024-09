Aumenta la necesidad de trasplantes de órganos y tejidos en nuestro país. El riñón es el de mayor urgencia en hospitales de la Caja.

Más de 1 .500 personas esperan por un trasplante de órgano, en este momento, la necesidad se concentra en el trasplante de riñón, quienes esperan un órgano de este tipo, viven un verdadero drama humano.

“En noviembre pasado me hicieron extracción de riñones, yo no tengo ninguno de los riñones” don José sufre una enfermedad en la cual los riñones se le llenaron de quistes y empiezan a crecer, tiene cuatro años en lista de espera y aún no llega un donante.

“Es complicada, es complicada la hora de algunos alimentos en el líquido también, porque no tiene riñones, yo no río ni gota, no puedo brindar nada. Entonces, tengo que tener restringido el líquido, al menos el café, yo lo tomo en una tasita pequeñita, ahí tomo un poquito de café y ahí mismo también tomo los poquitos de líquido. A la hora de comer, tiene que comer en seco o con el mínimo líquido que se pueda” explicó don José..

La necesidad de manera general de los trasplantes de órganos y tejidos que se necesitan en los hospitales de la Caja.

Mil personas necesitan un trasplante de cornea, 500 personas necesitan un riñón, este es el de mayor urgencia en los centros médicos del país y 50 personas requieren de un hígado.

“El tiempo en espera de una persona puede depender de la compatibilidad del número de donantes que haya, de las condiciones en las que se encuentra en ese momento. Ahorita el tiempo en espera en Costa Rica promedio puede andar por lo menos entre unos tres o cuatro años, lo cual resalta la importancia de promover la donación de órganos para cada vez tener más órganos disponibles para trasplante y que el tiempo de espera para estas personas se acorte sustancialmente” explicó José André Madrigal de Donación y Trasplante de Órganos.

La tasa de donación en Costa Rica es muy baja, apenas de un 4%, es decir, hay cuatro donadores por millón de habitantes.

Para Don José, su máximo sueño es… “mi máximo deseo, bueno, aparte de querer vivir, es volver a tomar líquido”.

Según datos de la Caja, también esperan 10 personas por un trasplante de pulmón.