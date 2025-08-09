La cifra de personas sin trabajo en Costa Rica aumentó en los últimos meses, la cifra asciende a las 173 mil personas, según la más reciente Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Esto representa un incremento respecto al trimestre anterior, cuando el número se situaba en 162 mil.

El promedio nacional de desempleo se ubica en 7,4%, pero la afectación no es igual para todos. Entre los hombres, la tasa es de 6,7%, mientras que en las mujeres asciende a 8,5%.

A esta problemática se suma el peso de la informalidad laboral. Entre abril y junio de este año, cerca de 771 mil personas trabajaban en condiciones informales, lo que significa que no cuentan con seguridad social ni estabilidad contractual.

De ellas, 495 mil son hombres y 277 mil son mujeres. El INEC destaca que, aunque la informalidad es más común entre trabajadores independientes, también hay asalariados en esta condición.

Especialistas señalan que, si bien Costa Rica tiene un ingreso promedio relativamente alto en comparación con otros países de la región, el salario rinde poco frente al costo de vida. Además, advierten que el empleo no crece de forma sostenida.

Entre las soluciones que se plantean destaca la necesidad de más programas de capacitación que respondan a las demandas reales del mercado laboral y mayor apoyo a las mujeres con hijos, quienes enfrentan barreras adicionales para insertarse o mantenerse en el empleo.