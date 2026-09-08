Audiencia de medidas cautelares del caso Riverside finalizó

Finalizó la audiencia de medidas cautelares del caso conocido como Riverside, en el cual acusan a familiares y colaboradores de Edwin López, alias Pecho de Rata, por su presunta participación en actividades de narcotráfico.

La defensa alega una investigación deficiente e ilegal por parte de las autoridades, y los abogados solicitaron la libertad de los imputados mientras se desarrolla el proceso judicial.

El Tribunal deberá resolver si mantiene las medidas cautelares contra los sospechosos, que incluyen a la esposa del extraditado y otros miembros de su círculo cercano.