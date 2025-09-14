Hoy se celebró el último día de las audiciones de La Dulce Vida. Casting fue un éxito rotundo, en el cual sobró el talento nacional en el humor.

“Sacamos bastante talento, no solo de cuenta chistes, sino también de imitaciones y creo que estamos logrando el objetivo fundamental aquí en Repretel, de tener no solamente un ganador de 15 mil, otro de 10 mil y otro de 5 mil, sino también que sea esto una gran plataforma de talento para todos los humoristas de este país“, dijo Norval Calvo, director de Pelando el Ojo.

Decenas de costarricenses llegaron desde distintos puntos de Costa Rica para mostrar a todos su habilidad para hacer reír.