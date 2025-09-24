El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó esta semana la captura de dos jóvenes costarricenses sospechosos de producir y difundir pornografía infantil.

El caso más reciente ocurrió este miércoles en Desamparados de Alajuela, donde los agentes allanaron la casa de un mecánico aeronáutico de apenas 22 años, apellidado Valerio, quien trabajaba en el aeropuerto internacional Juan Santamaría.

Según la investigación, el sospechoso utilizaba la red social Snapchat para compartir videos de abusos sexuales contra bebés de entre 6 y 8 meses. Durante el operativo se decomisaron celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento con material sensible.

El lunes anterior, las autoridades también habían detenido a un profesor de 24 años, apellido Valverde, en La Lucha de San Cristóbal de Desamparados, por el mismo delito.

Un delito atroz y difícil de detectar

Las autoridades señalaron que basta con tener en un dispositivo material de este tipo para que se configure el delito. Es decir, aunque no se difunda ni se comercialice, el simple hecho de poseerlo ya implica penas de prisión.

El Código Penal de Costa Rica establece:

Artículo 173: Fabricación o reproducción de pornografía infantil → prisión de 4 a 8 años.

Fabricación o reproducción de pornografía infantil → prisión de 4 a 8 años. Artículo 173 bis: Tenencia → prisión de 1 a 4 años.

Tenencia → prisión de 1 a 4 años. Artículo 174: Difusión, distribución o exhibición → prisión de 4 a 8 años.

Las investigaciones tardan entre cuatro y seis meses, y muchas veces las alertas provienen de servidores en el extranjero que detectan la circulación de este tipo de contenido.

Decenas de investigaciones en curso

Fuentes judiciales confirmaron que actualmente existen decenas de casos en investigación en Costa Rica, por lo que no se descartan nuevas detenciones en las próximas semanas.

Este tipo de delitos, catalogados como una parafilia (en este caso pedofilia), han generado preocupación entre las autoridades, pues los sospechosos suelen llevar vidas normales y productivas, sin levantar sospechas entre familiares o vecinos.