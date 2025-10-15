Este miércoles 15 de octubre, la ciudad de Pasaje, en la provincia de El Oro, Ecuador, se estremeció tras el hallazgo del cuerpo desmembrado de un joven de 18 años, identificado como Ronny Roberto Herrera Carchi, estudiante del colegio José Ochoa León.

Según reportes locales, la cabeza del joven fue encontrada a las 04:30 frente al Municipio de Pasaje, en la intersección de las calles Juan Montalvo y Bolívar. Junto al cráneo, los delincuentes dejaron panfletos con amenazas.

Horas después, el terror se trasladó a una institución educativa de la ciudad. El personal del plantel alertó a la Policía sobre una funda abandonada en la entrada, donde se halló un brazo humano y más mensajes intimidatorios, dirigidos a estudiantes.

⭕️ #ATENCIÓN | Una cabeza humana y un brazo humano fueron hallados en el Municipio de Pasaje y en el colegio Ochoa León, provincia de #ElOro, respectivamente. El hecho ocurrió la mañana de este miércoles, 15 de octubre, junto a las piezas anatómicas se encontraban panfletos con… pic.twitter.com/Ok8Hmqxs4S — Radio Pichincha (@radio_pichincha) October 15, 2025

El resto del cuerpo fue encontrado cerca del mediodía en una finca bananera, semidesnudo y con signos de tortura y desmembramiento, según informó el medio local Diario Correo.

La Policía Nacional acordonó los sitios y unidades de DINASED, Criminalística y Policía Judicial realizaron el levantamiento del cadáver y las primeras pericias. Las autoridades investigan si el crimen está relacionado con disputas entre bandas delictivas.

El Comandante William Calle, de la Sub Zona El Oro, indicó que la madre de la víctima confirmó que era su hijo menor y reveló un dato escalofriante: hace un año, el hermano del joven también fue asesinado, lo que genera preocupación sobre la violencia en la región.