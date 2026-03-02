Una cámara instalada en un vehículo grabó el momento en que una mujer se atravesó en la vía y fue impactada por el mismo carro en San Pedro de Barva, en la provincia de Heredia.

El accidente ocurrió durante la mañana de este lunes y quedó registrado en video, donde se observa cómo la femenina ingresa inesperadamente al trayecto del automóvil, lo que provoca el fuerte atropello.

Video muestra el momento exacto del atropell

En las imágenes se aprecia que el vehículo circulaba con normalidad cuando, de forma repentina, la mujer se le mete en el camino. El conductor no logra frenar a tiempo y termina impactándola.

El golpe fue violento y la escena resulta aparatosa; sin embargo, según la información preliminar, la mujer solo sufrió golpes y escoriaciones menores.

Hecho ocurrió en San Pedro de Barva

El suceso tuvo lugar específicamente en el sector de San Pedro de Barva, una zona transitada durante las primeras horas del día.

Pese a lo impactante del video, las autoridades indicaron que las lesiones no ponen en riesgo la vida de la afectada. No trascendió, de momento, si fue trasladada a un centro médico.

Aparatoso accidente, pero con consecuencias leves

Aunque el atropello luce fuerte en las imágenes captadas po