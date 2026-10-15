Carro atropella a mujer y la lanza a lote baldío

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Una mujer de 40 años resultó gravemente herida la mañana de este jueves tras un accidente de tránsito frente al cementerio de San Isidro de Heredia.

El incidente ocurrió a las 11:23 a. m. y, según la información preliminar, involucró la colisión entre un bus y un vehículo, así como el atropello de la mujer.

Producto del impacto, la víctima salió lanzada hacia un lote baldío cercano, donde quedó tras el accidente.

Cruz Roja atendió a la mujer

Una unidad de la Cruz Roja Costarricense que transitaba por el lugar se encontró con la emergencia y atendió a la mujer.

Los cruzrojistas valoraron a la víctima y la trasladaron en condición crítica a un centro médico para recibir atención especializada.

De momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente ni sobre las causas que provocaron la colisión.

La información se mantiene en desarrollo.

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