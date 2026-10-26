Hombre sale proyectado hacia un matorral tras atropello y pierde un brazo

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Un hombre adulto resultó gravemente herido la noche de este lunes 26 de octubre, tras ser atropellado en Aguas Zarcas de San Carlos, Alajuela.

Incidente ocurrió durante la noche

De acuerdo con la información de la Cruz Roja Costarricense, el incidente fue reportado a las 9:43 p. m.

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Al llegar al sitio, los cruzrojistas encontraron a la víctima inconsciente, luego de que, producto del impacto, saliera proyectada hacia un matorral. El hombre presentaba la amputación de una extremidad superior.

Los socorristas lo trasladaron en condición crítica a la Clínica de Aguas Zarcas para recibir atención médica.

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