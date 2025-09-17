Esta mañana se presentó un accidente de tránsito que dejó una persona fallecida en la Autopista General Cañas.
¿Dónde sucedió?
En el sentido Alajuela-San José, a unos 500 metros antes de llegar al cruce de La Sabana, Monumento del Agua.
¿Qué pasó?
Aparentemente una persona intentaba cruzar la transitada carretera, cuando es impactada por un vehículo y le cuesta la vida.
Presencia de autoridades
Fuerza Pública y Policía de Tránsito ya llegaron al sitio, para la atención del incidente.
Se está a la espera de la presencia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el sitio.
*Información en desarrollo.