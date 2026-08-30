Atropello deja niña de 8 años luchando por su vida

Una niña de 8 años quedó en condición crítica luego de sufrir un atropello por un vehículo liviano la noche de este sábado en Ciudad Colón, Mora.
El incidente ocurrió alrededor de las 8:27 p. m., según el reporte de atención de emergencia.
La menor sufrió un politrauma crítico y fue trasladada de emergencia al Hospital Nacional de Niños para recibir atención médica especializada.
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En la atención participaron una unidad de soporte básico y una unidad de soporte avanzado.
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