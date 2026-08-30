Atropello deja niña de 8 años luchando por su vida

Una niña de 8 años quedó en condición crítica luego de sufrir un atropello por un vehículo liviano la noche de este sábado en Ciudad Colón, Mora.

Cruz Roja informó del incidente

El incidente ocurrió alrededor de las 8:27 p. m., según el reporte de atención de emergencia.

La menor sufrió un politrauma crítico y fue trasladada de emergencia al Hospital Nacional de Niños para recibir atención médica especializada.

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En la atención participaron una unidad de soporte básico y una unidad de soporte avanzado.

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