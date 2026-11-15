Atropello contra una mujer termina en tragedia

Fecha de publicación: 15 de November de 2026

Fecha de modificación: 15 de November de 2026

El atropello contra una mujer terminó en tragedia la madrugada de este 16 de noviembre en el sector de Caldera, Puntarenas.

Hecho se dio en el sentido Caldera-Orotina.

¿Cómo se dio el atropello contra la mujer?

En determinado momento, una mujer iba a cruzar la calle y fue impactada por un motocicleta en la que viajaba un masculino.

Producto del choque, la motocicleta se desvió y chocó contra un poste de alumbrado público. Lo reportaron sin signos vitales en el lugar.

La víctima fue identificada como un masculino de apellido Obando, 54 años.

Atención del incidente

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Puntarenas se presentaron al lugar, realizaron la inspección del sitio, así como también el respectivo levantamiento del cuerpo.

¿Qué pasó con la mujer atropellada?

La trasladaron al Hospital Monseñor Sanabria. El caso continúa en investigación.