En la salida del cantón de Alajuelita, cerca del Centro Comercial Plaza América, la Policía de Tránsito y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) atienden el caso de una persona fallecida en la vía pública.

La información que ha trascendido en los últimos minutos es que la víctima sería alguien habitual de este sector. Al parecer venía recogiendo basura cuando sufrió de un choque.

Las personas que pasen por este sector, es importante armarse de paciencia, porque hay dos carriles regulados.

“Constatamos un atropello, en el mismo no se encuentra vehículo, no se encuentra vehículo, no se sabe la calidad del vehículo que realizó el atropello”, comentó un oficial de tránsito.

Se trataría de una mujer.

La escena queda en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).