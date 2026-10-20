Conductor atropella a un menor y lo deja en condición crítica

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Un menor de edad fue trasladado en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl, luego de ser atropellado por un vehículo en San Pablo de Heredia.

La emergencia se atendió por la Cruz Roja Costarricense a las 10 a. m. de este martes.

¿Qué ocurrió con el menor?

Según la información preliminar, el menor sufrió múltiples lesiones y fue atendido por los socorristas, quienes lo trasladaron en condición crítica al centro médico.

Al sitio se desplazó una unidad básica de la Cruz Roja.

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Por el momento, no se han brindado más detalles sobre las circunstancias del atropello.

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