Un accidente de tránsito en Ipís de Goicoechea dejó dos personas atropelladas la noche del viernes.

Entre las víctimas se encuentran una mujer y un menor de 10 años, quien fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional de Niños.

La Cruz Roja desplegó varias unidades para atender la emergencia y dar asistencia en el lugar.

De momento se desconocen las causas del atropello y tampoco se tiene identificado al responsable.

Las autoridades analizan cámaras de seguridad para determinar cómo ocurrió el hecho.