La Cruz Roja Costarricense acaba de informar que atiende, en este momento, una emergencia en el sector de Guanacaste.

Un vehículo liviano atropelló a tres personas que esperaban el autobús en una parada en el sector de Santa Cruz, entre ellos un bebé de meses.

Autoridades respondieron al hecho con tres ambulancias, y se mantienen en atención de la emergencia.

“Al llegar al sitio la primera unidad reporta un paciente hombre en condición crítica. Los otros dos (bebé y mujer) en condición urgente. Pendiente a datos de traslado al centro médico”, confirmó la Cruz Roja.