Un hombre que esperaba el autobús en Santa Cruz, Guanacaste, fue atropellado la mañana de este jueves tras ser impactado por un vehículo que se salió de la vía y colisionó contra la estructura de la parada.

El conductor, quien viajaba con su familia desde Liberia hacia Nicoya, perdió el control del automóvil al ser encandilado por el fuerte sol, según su versión de los hechos.

En el vehículo viajaban cinco personas, entre ellas dos menores de edad: una niña de 11 años y una bebé de tres meses, quienes fueron trasladadas a la clínica de Santa Cruz por personal de la Cruz Roja.