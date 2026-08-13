Atropellan a perezosa embarazada y veterinarios logran rescatar a su cría

Una perezosa de 2 dedos que fue atropellada en Desamparados fue trasladada por oficiales de la Fuerza Pública al centro de rescate de Alajuela, donde los veterinarios intentaron estabilizarla ante el fuerte trauma craneal que presentaba, pero lamentablemente murió 24 horas después de su ingreso.

Durante la atención, los especialistas descubrieron que la hembra estaba preñada y lograron asistir el parto exitosamente, rescatando a la cría que ahora permanece bajo cuidado profesional.

El equipo de rescate continúa trabajando en la estabilización de la cría con el objetivo de rehabilitarla y devolverla a su hábitat natural.