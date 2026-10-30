Atropellan a hombre en San José y queda en estado crítico   

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense atendió un accidente de tránsito en San José, en el que un hombre resultó gravemente herido.

El suceso ocurrió producto de un atropello, cuando la víctima quedó sobre la carretera tras el impacto. Una unidad de soporte básico atendió la emergencia y trasladó al hombre en condición crítica al Hospital Calderón Guardia.

Este suceso ocurrió en Guadalupe de Goicoechea, San José, cerca de las 3:29 a. m. de este viernes 30 de octubre.

De momento, solo se sabe que la víctima es un hombre adulto. Tampoco se cuenta con información actualizada sobre su estado de salud.

Por: Camila Rosales Méndez

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