Atropellan a dos personas que caminaban por una acera

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

Dos personas que caminaban por una acera resultaron golpeadas luego de que un vehículo las atropellara la mañana de este viernes en el centro de Cartago.

El accidente ocurrió cerca de la escuela Jesús Jiménez.

Según la información preliminar, el conductor perdió el control del vehículo y chocó contra la línea tensora de un poste antes de impactar a los peatones.

La Cruz Roja atendió a las personas afectadas en el sitio y confirmó que ambas sufrieron golpes. Sin embargo, ninguna necesitó traslado a un centro médico.

Una pasajera se trasladó al INS

Además, una mujer viajaba como pasajera en el vehículo involucrado en el accidente.

Sufrió golpes leves y recibió atención de los cuerpos de emergencia.

Posteriormente, la Cruz Roja confirmó el traslado de una paciente, quien fue llevada estable a la clínica del INS para una valoración médica.

IMAGENES DEL INCIDENTE

Las autoridades mantienen la atención del incidente y se espera que se determine cómo ocurrió exactamente el accidente registrado en el centro de Cartago.

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