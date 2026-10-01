Atrévase a mezclar! Encajes y estampados para looks con estilo

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Los encajes y los estampados están de moda, y existen diferentes formas de combinarlos para lograr looks con estilo sin sobrecargar el atuendo, aprovechando la variedad de texturas y patrones disponibles.

Ofelia y Bryan González explican qué tipo de estampados están de moda, cómo se pueden combinar entre sí, en qué prendas queda mejor el encaje y cómo llevarlo durante el día sin que el atuendo se vea demasiado formal.

Los especialistas detallan cuáles son los más fáciles de combinar, cómo mezclar diferentes estampados sin sobrecargar el look, si se pueden combinar encajes y estampados en un mismo atuendo y cómo hacerlo correctamente, además de recomendar prendas ideales para quienes quieren probar estas tendencias por primera vez.