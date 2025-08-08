“Hay momentos en el fútbol, a veces no todo es bueno y no todo es malo. Estamos en un momento, digamos malo, pero ¿Cuándo no hemos tenido un momento malo en los diferentes campeonatos que hemos jugado, hemos peleado por títulos?”

Así inició Jafet Soto la conferencia de prensa previo al juego de Herediano ante Alajuelense por la fecha 3 del campeonato nacional.

El timonel herediano asegura que la situación del club es circunstancial, pero aun así se siente preparado para dirigir el duelo.

“Yo estoy en esta situación ahorita por este partido, pasó en este momento y podía haber tocado otro equipo, circunstancial completamente, totalmente preparado para un clásico provincial”.

Ante la consulta de cómo ve al equipo, respondió lo siguiente:

“Fuerte, así veo y así siento al equipo, ya lo que pasó, pasó, no se puede hacer nada con el pasado del fútbol, nuestro presente es el domingo a las 5:00 p.m. contra Alajuela”, manifestó.

¿Qué le dice a la afición?

“Que acabamos de ser bicampeones, que en diciembre nadie daba un cinco por este equipo y fuimos campeones, luego perdimos en Saprissa 4-0 y nadie daba un cinco y somos bicampeones”.