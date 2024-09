Juan José León, karateca de 19 años y vecino de San Pedro de Montes de Oca, es estudiante de Ciencias del Movimiento Humano y está a un paso de representar a Costa Rica en el Mundial Juvenil de Karate en Venecia, Italia.

Me di cuenta de que fui convocado y que tengo la oportunidad de ir al Mundial hace aproximadamente dos semanas. Desde entonces, no he parado de entrenar”, comentó

Juan es campeón centroamericano en la Categoría Sub-21 y subcampeón en Categoría Senior. “Siempre ha sido para mí un sueño llegar a un mundial, ya sea juvenil o en su momento el mayor”, agregó.

Aunque el Comité Olímpico Nacional cubre el 50% de los costos, este joven aún necesita financiar la otra mitad para hacer realidad su sueño. “Cuando inicié la recolecta del dinero me faltaban unos $1500. Ahorita tengo casi $1000, me faltan los $500 para poder completar el monto que necesito del viaje”, añadió.

Si desea contribuir para que este joven costarricense pueda cumplir su sueño y abrirse paso en la historia del karate mundial, puede hacerlo a través de un SINPE móvil al 87222618, que es el de su papá, o al 85540122, que es el suyo.