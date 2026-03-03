Atleta indígena conquista el Chirripó por tercera vez

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Con tan solo 23 años, Noyle Salazar, atleta indígena costarricense de la etnia cabécar, volvió a hacer historia al ganar la exigente carrera del Chirripó por tercera vez, pese a las dificultades económicas y la falta de apoyo.

Noyle caminó cuatro horas desde su comunidad para llegar a la competencia y corrió con tenis prestados. “No tengo ni patrocinio ni nada”, confesó.

Es sobrina de Andrea Sanabria, quien ganó esta carrera diez veces. Tras esta nueva victoria, Noyle se prepara para llevar el nombre de Costa Rica al Reto Vulcano en México.