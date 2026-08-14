El aterrador mensaje que recibió el Ministro de Justicia con amenaza de muerte

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, acudió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) luego de recibir una serie de mensajes con amenazas contra su vida y la de sus familiares.

La información se compartió este viernes en Noticias Repretel, donde se muestran capturas de los mensajes y fotografías de dos personas señaladas en la denuncia.

La presencia del jerarca en el OIJ había llamado la atención durante la mañana, debido a que inicialmente no se conocía el motivo de su visita.

Posteriormente trascendió que se relacionaba con las amenazas recibidas en las últimas horas.

Uno de los mensajes amenaza al ministro y a sus familiares

Uno de los mensajes enviados directamente a Gabriel Aguilar contiene amenazas explícitas contra el ministro y miembros de su familia.

El sujeto recuerda las declaraciones del jerarca sobre impedir la liberación de integrantes de Los Lara y amenaza con atacar a Aguilar y a sus familiares.

El mensaje también contiene insultos y amenazas directas contra el ministro y su hermano.

ESTA ES LA CAPTURA COMPARTIDA DEL MENSAJE

La gravedad del contenido llevó el caso hasta el OIJ, donde las autoridades pueden determinar el origen de los mensajes y las circunstancias en las que fueron enviados.