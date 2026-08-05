Primeros atentados sacuden a integrantes de la organización de alias “Diablo”

Apenas han transcurrido 12 días desde la captura de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, y las autoridades ya identifican los primeros hechos de violencia que podrían estar relacionados con la disputa por el control de su estructura criminal.

Atacan vivienda de integrante de la organización

El caso más reciente ocurrió la noche de este martes en Santa Marta de Batán, Matina, donde dos sujetos en motocicleta dispararon contra una vivienda vinculada a un hombre que, según las autoridades, formaba parte de la organización de alias Diablo.

El sujeto se mantenía refugiado en la casa de su padre desde hace varias semanas por temor a represalias. Los gatilleros realizaron más de 30 disparos, pero no se reportaron personas heridas.

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Dos hombres fueron asesinados en Sámara

Otro hecho que es analizado por las autoridades ocurrió en Sámara de Nicoya, donde dos hombres, vecinos de Guápiles, fueron asesinados poco después de llegar a la zona.

Uno de ellos habría tenido vínculos con la estructura de alias Diablo. Ambos viajaban en un vehículo alquilado cuando fueron atacados por sujetos que se desplazaban en motocicleta.

Investigan hallazgo de cuerpo en Matina

También se analiza si el hallazgo de un joven muerto en un canal de riego, en Matina, podría estar relacionado con esta disputa.

El cuerpo se localizó atado de pies y manos y envuelto en bolsas plásticas. La víctima se reportó como desaparecida días antes. Debido al estado de descomposición, las autoridades esperan los resultados de la autopsia para determinar la causa de muerte.

Disputa por puntos de venta genera alerta

Las autoridades y expertos advierten que los millonarios ingresos generados por los puntos de venta de droga controlados por la organización podrían provocar una lucha entre grupos rivales o incluso conflictos internos para asumir el control.

Por ahora, cada homicidio es investigado de manera independiente y no se confirmó que todos estos casos estén relacionados con la organización de alias Diablo.

Caribe es una de las zonas bajo mayor vigilancia

Alejandro Arias Monge se capturó el 24 de julio y permanece en prisión preventiva. Su estructura mantenía presencia principalmente en el Caribe, además de sectores de Guanacaste y Puntarenas.

Las autoridades mantienen especial vigilancia en esas zonas ante la posibilidad de que nuevos grupos intenten ocupar los territorios y puntos de venta que quedaron sin su principal líder.