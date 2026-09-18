Atenciones por sarna aumentan más de 500% en Costa Rica

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

Las atenciones de emergencia relacionadas con casos de sarna aumentaron más de 500% en Costa Rica durante los últimos cinco años, según un análisis realizado en conjunto por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Escuela de Medicina y Cirugía de la Universidad Hispanoamericana.

La escabiosis, conocida comúnmente como sarna, es una enfermedad de la piel causada por un ácaro que puede transmitirse principalmente mediante el contacto cercano y prolongado con una persona infectada.

De acuerdo con los datos analizados, las atenciones de emergencia por sarna pasaron de 4.771 en 2021 a 29.458 en 2025. Esto representa un aumento acumulado de 517,44% en cinco años. El incremento también se reflejó en el promedio diario: pasó de 13,07 atenciones en 2021 a 80,71 en 2025.

En cuanto a regiones afectadas, Limón registró en 2025 la tasa más alta de atenciones de emergencia por sarna, con 1.217 casos por cada 100.000 habitantes. Le siguió Puntarenas, con 1.020 y Guanacaste, con 835.

Además, Guanacaste presentó el mayor crecimiento porcentual entre 2021 y 2025, al pasar de 80 a 835 atenciones por cada 100.000 habitantes.

La enfermedad puede provocar picazón intensa, especialmente durante la noche, así como lesiones y pequeñas erupciones en diferentes partes del cuerpo.

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Ante la aparición de estos síntomas, las autoridades recomiendan acudir a un centro médico para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuado.

Cuando se confirma un caso, también es importante seguir las indicaciones médicas para evitar que la enfermedad continúe propagándose entre personas que mantienen contacto cercano.

Escrito por: Daniel Palma Durán