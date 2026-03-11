¡Atención! Usuarios podrán pagar bus y tren con nueva tarjeta

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

A partir de abril, los usuarios del transporte público en Costa Rica podrán pagar el bus y el tren con una nueva tarjeta recargable diseñada para personas que no tienen cuenta bancaria.

La tarjeta se podrá adquirir en los puntos Tucán del Banco de Costa Rica y en las sucursales del Banco Nacional de Costa Rica.

Pensada para quienes no están bancarizados

Según las autoridades, cerca de 400.000 personas en el país no tienen una tarjeta bancaria, por lo que no pueden utilizar los sistemas electrónicos de pago que ya funcionan en algunas unidades de transporte público.

Esta nueva tarjeta funcionará exclusivamente para pagar el transporte, por lo que no será posible utilizarla en comercios.

Recarga será sencilla

Los usuarios podrán recargarla mediante SINPE Móvil o con un número IBAN, además de hacerlo en corresponsales bancarios.

Actualmente, nueve de cada diez personas en el país ya cuentan con una tarjeta bancaria, pero el sistema busca incluir a ese grupo de usuarios que aún no tiene acceso a servicios financieros y que utiliza diariamente el transporte público.