¡Atención! UNED abre cursos virtuales gratuitos

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La Universidad Estatal a Distancia (UNED) habilitó una serie de cursos gratuitos en modalidad virtual, diseñados para que cada persona avance a su propio ritmo.
A través de la plataforma UAbierta, la UNED pone a disposición de la población una amplia variedad de cursos en distintas áreas de interés. Actualmente se encuentran disponibles:
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Las personas interesadas podrán registrarse en la página web de la UNED, siempre que tengan más de 15 o 16 años y cumplan con las siguientes condiciones:
Vinicio Row Pérez, encargado de UAbierta UNED, destacó que el objetivo principal es democratizar el acceso al conocimiento y brindar oportunidades de formación acordes con las necesidades actuales de la sociedad costarricense.
“Estos cursos son gratuitos, flexibles y pensados para que cualquier persona pueda fortalecer sus capacidades sin barreras de tiempo ni espacio”, manifestó Row.