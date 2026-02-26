¡Atención! UNED abre cursos virtuales gratuitos

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) habilitó una serie de cursos gratuitos en modalidad virtual, diseñados para que cada persona avance a su propio ritmo.

Cursos

A través de la plataforma UAbierta, la UNED pone a disposición de la población una amplia variedad de cursos en distintas áreas de interés. Actualmente se encuentran disponibles:

Restauración Ecológica: principios, técnicas y participación ciudadana.

principios, técnicas y participación ciudadana. Ambiente y ODS: claves para la sostenibilidad y la Agenda 2030.

claves para la sostenibilidad y la Agenda 2030. Introducción a los Derechos y Deberes Tributarios: comprensión de obligaciones fiscales.

comprensión de obligaciones fiscales. Microsoft PowerPoint y Outlook: herramientas digitales para la vida académica y laboral.

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Requisitos

Las personas interesadas podrán registrarse en la página web de la UNED, siempre que tengan más de 15 o 16 años y cumplan con las siguientes condiciones:

Conexión a internet de al menos 2 Mbps.

de al menos 2 Mbps. Computadora disponible al menos 4 horas semanales, equipada con software requerido, cámara y micrófono (si el curso lo solicita).

disponible al menos 4 horas semanales, equipada con software requerido, cámara y micrófono (si el curso lo solicita). Saber leer y escribir.

Contar con el tiempo necesario para realizar las actividades propuestas en la plataforma virtual.

Propósito de los cursos

Vinicio Row Pérez, encargado de UAbierta UNED, destacó que el objetivo principal es democratizar el acceso al conocimiento y brindar oportunidades de formación acordes con las necesidades actuales de la sociedad costarricense.

“Estos cursos son gratuitos, flexibles y pensados para que cualquier persona pueda fortalecer sus capacidades sin barreras de tiempo ni espacio”, manifestó Row.