¡Atención! Toda esta semana habrá cortes de agua diarios

Durante esta última semana de mayo, varias comunidades de Puntarenas enfrentarán cortes recurrentes en el servicio de agua, especialmente en el sector de Las Palmas Norte, en Lepanto.

Según lo previsto, la afectación se extenderá al menos hasta el domingo.

Las interrupciones de agua ocurrirán diariamente desde las 5:00 p. m. hasta las 7:00 a. m.

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Por: Camila Rosales Méndez

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