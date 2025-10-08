Por medio de un comunicado, el Ministerio de Salud en conjunto con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), informaron que mantienen una investigación por la detección de un brote por una bacteria en algunos servicios hospitalarios del país.

¿Cuál bacteria?

Se trata de la Ralstonia mannitolilytica, una bacteria que puede encontrarse en ambientes húmedos como el agua y el suelo.

¿Qué efectos produce?

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) se refieren a la bacteria:

“Puede causar infecciones del torrente sanguíneo en pacientes inmunodeprimidos”.

¿Qué dice el Ministerio de Salud?

Según afirma el ministerio, la bacteria puede presentarse en personas con defensas bajas o con condiciones de salud delicadas. Además, puede causar infecciones asociadas a la atención médica.

Declaraciones de: Mariela Marín, ministra de Salud a.i.

¿Cuántas personas hay contagiadas?

“Se han identificado 10 personas afectadas, entre ellas 7 hombres y 3 mujeres, con edades que van desde recién nacidos hasta adultos mayores. Todos los pacientes han recibido la atención médica correspondiente y la evolución ha sido favorable en la mayoría de los casos“, dice el Ministerio de Salud,

No se reportan fallecimientos asociados a esta bacteria.

¿Se tomaron medidas al respecto?

Las autoridades de salud activaron medidas de vigilancia, control e investigación en los hospitales donde se detectaron los casos.