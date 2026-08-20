El próximo lunes entrarán en vigor cambios anunciados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) entre estos, dejarán de mostrar la información sobre los hijos de las personas consultadas.

Más cambios en sismtema de consulta civiles del TSE

Otro de los cambios será las consultas sobre matrimonios y divorcios. Las personas podrán conocer el historial matrimonial de quien consultan, pero ya no necesariamente tendrán acceso a la información de la persona con la que se casó o se divorció.

Además, ahora los usuarios deberán registrarse en la plataforma y las consultas que realicen quedarán registradas, por lo que el TSE podrá identificar quién accedió a determinada información.

Anuncio

El TSE anunció este miércoles que a partir del sábado a las 7:00 a.m. y hasta el domingo en la noche podrían presentarse intermitencias en los servicios de reimpresión de cédulas, certificaciones digitales y consultas de hechos civiles, esto debido a que actualizarán la plataforma tecnológica.

Sin embargo, no darán más detalles sobre los cambios en la plataforma, hasta que se apruebe un protocolo que, según la institución, se encuentra en los últimos detalles.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.