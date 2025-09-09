Educación Vial anunció citas extraordinarias para pruebas de manejo en octubre, respondiendo al alto índice de reprobación que muestra que más de 160 personas fallaron en la prueba práctica solo en agosto.

La medida, que incluirá horarios ampliados en las sedes de San José, Liberia, Puntarenas y Guápiles, busca atender tanto a quienes buscan realizar por primera vez sus exámenes teóricos y prácticos.

Pese a la disponibilidad de citas, las autoridades expresaron preocupación por el desperdicio de espacios cuando los usuarios no asisten a las fechas asignadas.