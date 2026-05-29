Tras semanas de mucha especulación, el Deportivo Saprissa acaba de hacer oficial el futuro de Mariano Torres, el capitán del club, y su vínculo con el primer equipo.

El ’20’ argentino seguirá en Saprissa por seis meses más, así lo anunció el cuadro tibaseño en sus perfiles de redes sociales con el siguiente mensaje:

“¡RENOVADO! Algunos nacen para este escudo, toda historia grande merece más capítulos”

¡RENOVADO! Algunos nacen para este escudo, toda historia grande merece más capítulos. 💜🟣🇦🇷



Mariano Torres firmó una extensión de contrato de seis meses más ✍🏻 pic.twitter.com/uinV9G3BhD — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) May 30, 2026

Torres llegó al Saprissa en el mes de junio del 2016, es decir, ya cumplió 10 años vistiendo la camiseta del único club que representó en Costa Rica.

Mariano acumula ocho copas de campeonato nacional, una Copa Centroamericana, dos Supercopas, un Torneo de Copa y lo nombraron en dos ocasiones como mejor jugador del torneo.

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