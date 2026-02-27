Ya falta cada vez menos para que la Liga Deportiva Alajuelense enfrente su duelo de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, y la organización ya confirmó las fechas y horarios.

El primer duelo será el martes 10 de marzo en el BMO Stadium de Los Ángeles, a las 9:00 p.m.

Para la vuelta, el 17 de marzo en el Estadio Alejandro Morera Soto, a las 7:00 p.m.

La Liga tendrá el cierre como local, que consiguió gracias a clasificarse tras alcanzar el tricampeonato centroamericano.

LAFC representa uno de los proyectos más fuertes de la MLS, con ritmo alto y juego ofensivo. Alajuelense llega como uno de los clubes más consistentes de Centroamérica, con orden táctico y experiencia regional.

El ganador avanzará a los cuartos de final que se disputarán en el mes de abril.