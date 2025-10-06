Dos rutas nacionales permanecen cerradas debido a los daños causados por las intensas lluvias de los últimos días, según informaron las autoridades.

Una de ellas es la vía en Cambronero, donde el periodista Fabián Meza reporta que el cierre se extenderá, por lo menos, por un mes completo debido a la magnitud de los daños, los cuales incluyen grietas y deslizamientos.

Este cierre se da en un contexto donde el Instituto Meteorológico Nacional proyecta riesgo en zonas propensas a deslizamientos e inundaciones, advirtiendo sobre el incremento en la saturación de suelos en el Pacífico y el Valle Central.