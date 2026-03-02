El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) lanzó una advertencia este lunes 2 de marzo ante la presencia de vientos alisios acelerados fuertes con ráfagas muy intensas que impactarán principalmente el Valle Central, el Pacífico Norte y las zonas montañosas del país.

Según el aviso emitido a las 9:30 a. m., los altos valores de presión atmosférica sobre la cuenca del Mar Caribe favorecen la aceleración de los vientos, condición que se mantendrá durante los próximos tres días.

Ráfagas superan los 90 km/h en Guanacaste

El IMN reportó ráfagas máximas de:

92 km/h en La Cruz

91 km/h en el Volcán Orosi

74 km/h en Cañas

66 km/h en Cerro Huacalito

En el Valle Central también se registraron fuertes vientos:

62 km/h en el Aeropuerto Tobías Bolaños y Juan Santamaría

58 km/h en Belén

54 km/h en Mora

Además, puntos altos como el Cerro Buena Vista y el Volcán Irazú alcanzaron ráfagas de hasta 60 km/h.

Vientos fuertes continuarán hasta el miércoles

El IMN confirmó que los vientos alisios fuertes persistirán desde este lunes hasta el miércoles, con las ráfagas más intensas previstas entre la tarde del lunes y el martes.

Las proyecciones indican:

Valle Central: ráfagas entre 40 y 70 km/h.

ráfagas entre 40 y 70 km/h. Guanacaste: entre 60 y 85 km/h.

entre 60 y 85 km/h. Cordilleras y zonas bajas expuestas: ráfagas ocasionales de hasta 98 km/h.

¿Habrá lluvias esta semana?

No se esperan precipitaciones significativas en el país. Sin embargo, el IMN no descarta nubosidad dispersa durante la mañana del martes y miércoles, con posibles lluvias muy localizadas, de baja intensidad y corta duración.

IMN pide extremar precauciones

La institución advirtió sobre especial atención en:

Pacífico Norte

Valle Central

Golfo de Nicoya

Zonas montañosas y cordilleras

El IMN recomienda:

Asegurar techos, rótulos y objetos sueltos.

Tener precaución por posible caída de árboles y afectación en cableado eléctrico.

Extremar cuidados en parques nacionales y volcanes.

Mantener precaución en la navegación aérea por aumento de turbulencia.

Tomar medidas en la navegación marítima ante mar picado, especialmente en el Pacífico Norte y Golfo de Nicoya.

Evitar quemas, ya que pueden salirse de control fácilmente.

Las autoridades piden mantenerse informados a través de los canales oficiales del IMN.