El conflicto armado entre Israel e Irán escaló en las últimas semanas en la zona de Oriente Medio, y a pesar de estar a miles de kilómetros, Costa Rica no estaría excenta de sus efectos.

Los más afectados

El precio internacional del petróleo alcanzó este martes su nivel más alto desde julio de 2024, lo que enciende alertas sobre un posible encarecimiento en la cadena de combustibles, transporte y costo de vida.

Costa Rica importa el 100% del petróleo que consume. Si el combustible sube, también aumentan los costos de producción de materias primas, transporte y servicios. Economistas advierten sobre el riesgo de una presión inflacionaria que podría trasladarse al bolsillo de los consumidores.

La guerra también llevó a varias navieras y petroleras a evitar el tránsito por Irán. Muchas empresas optan por rodear África, lo que encarece los fletes y prolonga los tiempos de entrega. Este desvío genera un doble impacto: mayores costos logísticos y retrasos en el comercio internacional.

Recientemente, el gobierno Iraní confirmó el cierre del Estrecho de Ormuz, una zona por la que transita el 20% del petroleo del mundo, pero también miles de embarcaciones con productos de consumo humano.

Más presión sobre alimentos y tipo de cambio

El aumento en los combustibles no solo afecta la gasolina. También presiona los precios de alimentos e insumos agrícolas, esenciales para la producción nacional. Una eventual escasez o encarecimiento de estos productos elevaría los costos en el sector agropecuario.

Además, un dólar más fuerte encarece las importaciones, lo que podría impactar el tipo de cambio y aumentar aún más los precios internos.

El antecedente de 2022

En 2022, tras la guerra entre Rusia y Ucrania, el país vivió un fuerte golpe económico. La gasolina rozó los mil colones por litro y la inflación alcanzó un histórico 12%, impulsada por factores externos como el alza del petróleo y la crisis de contenedores.

Ese escenario provocó un incremento acelerado en el precio de los alimentos, que superó el crecimiento de los ingresos. Hoy, ante una nueva escalada internacional, crece la preocupación por un posible efecto similar en la economía costarricense.