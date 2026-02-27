Los nuevos manuales para la prueba teórica de manejo de carros y motocicletas comienzan a regir a partir de este lunes 2 de marzo, según confirmó la Dirección General de Educación Vial en su sede de Paso Ancho.

Alejandro Vargas, coordinador del Departamento de Formación y Capacitación, explicó que los manuales tienen un costo de 3.500 colones cada uno y pueden adquirirse en la sede de Paso Ancho o en la Imprenta Nacional, mientras que las inscripciones para las pruebas se habilitarán durante el fin de semana tras realizar ajustes en la plataforma tecnológica.

El principal cambio en los contenidos es el énfasis en factores de riesgo asociados a la conducción, con el objetivo de seguir reduciendo la accidentabilidad en carreteras.