¡Atención! Estos sectores de San José no tendrán luz este lunes

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó en su sitio web oficial sobre una interrupción programada del servicio eléctrico en sectores de San José este lunes 25 de mayo.

El primer sitio afectado será Zapote, específicamente el sector de Quesada Durán.

Según lo previsto, la suspensión ocurrirá de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. por trabajos de mantenimiento en obras eléctricas.

Por otro lado, la CNFL también reportó afectaciones en las comunidades de Catedral y Merced, en San José.

En estos dos lugares, el servicio de luz se suspenderá de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. La razón de esta situación es que se realizarán distribuciones eléctricas subterráneas.

Se recomienda a las comunidades afectadas tomar las debidas precauciones.

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Por: Camila Rosales Méndez

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