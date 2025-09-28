A partir del mes de octubre, ciertos celulares no les funcionará la aplicación de WhatsApp. La plataforma dejará de ser compatible con una lista de dispositivos, debido a que ya están obsoletos o desactualizados.

Lista de los celulares

iOS

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone SE (primera generación)

iPhone 6 (si no ha sido actualizado más allá del iOS 12)

Android

Galaxy S3 Galaxy

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

Motorola

Moto G (primera generación)

Droid Razr HD

Huawei

Ascend D2

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

HTC

One X

One X+

Desire 500

Desire 601

"Dejamos de admitir dispositivos y sistemas operativos antiguos de manera continua. Lo hacemos para admitir dispositivos más nuevos y mantenernos al día con los más recientes avances tecnológicos", dice WhatsApp en su centro de ayuda.

WhatsApp funciona en dispositivos con estas condiciones:

iOS

Dispositivos iPhone con iOS 15.1 y versiones posteriores.

Dispositivos iPhone que pueden recibir mensajes SMS o llamadas.

Android

Teléfonos con Android 5.0 y versiones posteriores.

Teléfonos con Android que pueden recibir mensajes SMS o llamadas.

Recomendaciones en caso de tener algún modelo de los mencionados

Cambiar de celular, en caso de que esté en sus condiciones.

Hacer una copia de seguridad en los chats, para que cuando inicie sesión en otro dispositivo mantenga sus conversaciones.

Utilizar WhatsApp Web, hasta que la cuenta se cierre en el navegador.

Con información de: El Universal y Centro de Ayuda de Whatsapp.