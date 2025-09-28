A partir del mes de octubre, ciertos celulares no les funcionará la aplicación de WhatsApp. La plataforma dejará de ser compatible con una lista de dispositivos, debido a que ya están obsoletos o desactualizados.
Lista de los celulares
iOS
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone SE (primera generación)
- iPhone 6 (si no ha sido actualizado más allá del iOS 12)
Android
- Galaxy S3 Galaxy
- Galaxy S4 Mini
- Galaxy Note 2
LG
Motorola
- Moto G (primera generación)
- Droid Razr HD
Huawei
Sony
- Xperia Z
- Xperia SP
- Xperia T
- Xperia V
HTC
- One X
- One X+
- Desire 500
- Desire 601
"Dejamos de admitir dispositivos y sistemas operativos antiguos de manera continua. Lo hacemos para admitir dispositivos más nuevos y mantenernos al día con los más recientes avances tecnológicos", dice WhatsApp en su centro de ayuda.
WhatsApp funciona en dispositivos con estas condiciones:
iOS
- Dispositivos iPhone con iOS 15.1 y versiones posteriores.
- Dispositivos iPhone que pueden recibir mensajes SMS o llamadas.
Android
- Teléfonos con Android 5.0 y versiones posteriores.
- Teléfonos con Android que pueden recibir mensajes SMS o llamadas.
Recomendaciones en caso de tener algún modelo de los mencionados
- Cambiar de celular, en caso de que esté en sus condiciones.
- Hacer una copia de seguridad en los chats, para que cuando inicie sesión en otro dispositivo mantenga sus conversaciones.
- Utilizar WhatsApp Web, hasta que la cuenta se cierre en el navegador.
Con información de: El Universal y Centro de Ayuda de Whatsapp.